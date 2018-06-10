Samsung Galaxy Note 9 Gizemli Bir Ayrıntıya Sahip Görünüyor

Samsung‘un uzun bir süredir heyecanla beklenen Galaxy Note 9 ile ilgili sızıntılar son zamanlarda artmaya başladı. Bir süre önce ortaya çıkan prototip ekran koruyucusu ile cihazın donanımına dair bazı fikirler edinmiştik. Bugünse yepyeni bir sızıntıyla karşı karşıyayız.

Samsung Galaxy Note 9

Yeni sızıntı, Samsung Galaxy Note 9’un arkada yatay olarak yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağını doğruluyor. Bundan ötürü sıradaki Samsung telefonun arka kapak tasarımının Galaxy Note 8’in yatay kamera modulü ile Galaxy S9’un dikey parmak izi sensörü arasında bir yerlerde olacağı düşünülüyor. Esasında iyi bir şey olduğu söylenebilir. Zira Samsung Galaxy Note 8’in ergonomi tarafındaki sorunlarının en kısa zamanda çözülmesi gerekiyordu.

Parmak izi sensörünün aşağı taşınması ilginç şekilde yatay kamera modülünün genel boyutunu değiştirmemiş. Samsung Galaxy Note 8’dekinden daha ufak olması gerekirken gayet aynı hissettiriyor. Cihazın, tıpkı daha hafif siklet kardeşleri gibi büyük oranda önceki nesille benzer bir tasarıma ve ölçüye sahip olacağı düşünülüyor. Bu da akıllara Samsung’un bu ekstra boş alan ile ne yaptığı sorusunu getiriyor. Sızdırılan son işlenmiş görüntülerde LED flaş ile sensörlerin biraz boşluklu yerleştirildikleri göze çarpıyordu. Belki de açıklaması bu olabilir. Diğer taraftan, yepyeni bir donanımın işin içine girmesi ihtimali de var. Ayrıca ekran içi parmak izi sensörü ihtimalini de düşünüyoruz.

Potansiyel yeni donanımdan söz etmişken, cihazın sol alt kısmındaki ilginç oluk da gözlerden kaçmıyor. Kılıftaki tüm çıkıntılar hali hazırda Bixby kısayol tuşu ve güç butonu ile ilişkilendirilirken, bu yeni deliğin ne işe yarayacağı henüz gizemini koruyor. İlk tahminlerimiz özel bir kamera denklanşörü olabileceği yönünde. Eğer bu sizi yeterince heyecalandırmadıysa, bir de çıkarılabilir batarya ihtimalini göz önüne alın. Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın hali hazırda en güçlü çipsetlerle geldiği düşünüldüğünde, yeni Galaxy Note 9’un daha büyük ekrandan fazlasını vaat etmesi gerekecek. Bu anlamda çıkarılabilir batarya fikri kulağa hiç de zayıf gelmiyor.

Samsung Galaxy Note 9’un 161.9 x 76.3 x 8.8 mm ölçülerinde olmasını bekliyoruz. 6 GB RAM, 3850 mAh gibi daha büyük bir batarya ve en güçlü çipsetlerden Exynos 9810 ve Snapdragon 845 şu an için kesin gözüyle bakılan donanım bilgileri arasında. Samsung Galaxy Note 9’un 9 Ağustos‘ta gelmesi bekleniyor.

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