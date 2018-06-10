Wear OS’li Gizemli bir LG Akıllı Saati FCC’de Görüntülendi

LG‘nin sıradaki akıllı saatleri ile ilgili son zamanlarda sağdan ve soldan çok sayıda sızıntı gelmeye başlamıştı. Giyilebilir teknoloji kısmında yeni dönemin LG için büyük bolluk içinde geçeceği artık yavaş yavaş anlaşılıyor. Koreli dev yalnızca geçtiğimiz ay FCC‘de üç yeni akıllı saatinin kaydını gerçekleştirdi. Bunlar Sport ve Style serisinin haleflerinin yanı sıra LTE uyumlu Wear OS çalıştıran bir üründü. Ancak hepsi bunlarla son bulmuş görünmüyor; LG iki gün önce farklı model numarasına sahip yeni bir giyilebilir cihazını daha FCC’den geçirdi. Bu yeni LG akıllı saati hakkında şu an için bilinen çok az şey var.

LG Akıllı Saati

Önceki cihaz LM-W315 model numarasına sahipken, yeni listeleme için LM-W319 kullanılmış ve üründe 3G/4G bağlantı desteği sunulmuyor. Bluetooth ve Wi-Fi ise yerli yerinde.

Qualcomm‘un giyilebilir cihazlar için yeni bir yonga seti üzerinde çalıştığını açıklamasının ardından bu yeni FCC listelemeleri esasında çok da doğal olmayan bir durum değil. Yeni cihaz bu sonbaharda piyasaya çıkış yapacak. Ayrıca Google’ın Pixel akıllı saatinin de aynı dönemde Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.

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