‘iPhone Ekranı Orijinal mi Yan Sanayi mi Nasıl Anlaşılır?’ sorusuna yanıt arıyoruz. Akıllı telefonlarımızla günümüzde hemen her işimizi yapabiliyoruz. Cihazlar her geçen yıl daha da güçleniyor ve donanımsal gelişmeler yazılımsal yeniliklerle destekleniyor. Son yıllarda akıllı telefonların ekran genişlikleri ciddi seviyelere ulaştı. Bir dönem popüler olan tabletler akıllı telefonların ekran genişliklerinin artmasıyla neredeyse ortadan kayboldu.

Akıllı telefonların ekran genişliklerinin artmasıyla birlikte cihazların düşmesi, darbe alması sonucu ekranların kırılması ve bozulması daha da kolaylaştı. Bu durumlar kullanıcı hatası olarak değerlendirildiği için garanti kapsamının dışında kalıyor. Apple’ın yetkili servisleri kırık ekranlar için ciddi meblağlar talep edebildiklerinden birçok kullanıcı farklı teknik servislere yöneliyor. Peki bu servislerde cihazınıza takılacak ekranın orijinal mi yan sanayi bir ürün mü olduğunu nasıl anlayacaksınız?

iPhone Ekranı Orijinal mi Yan Sanayi mi Nasıl Anlaşılır?

Burada üç adet ekran var. Soldaki orijinal ekran. Ortadaki orijinal bir ekran ama camı kırıldığı için üst kısımdaki camı çıkarılarak yenilenmiş yani revizyonlu ekran olarak tanımlanabilir. En sağdaki ise replika bir çözüm, yani yan sanayi bir ekran.

Yan sanayi ekranın filmi üzerinde herhangi bir Apple logosu bulunmuyor.

Orijinal ekranda ve revizyonlu orijinal ekranda ise aynı kısımda Apple logosu göze çarpıyor.

Orijinal ekranlarda okla işaret edilen bölgede bir güvenlik sticker’ı bulunmakta. Revizyonlu orijinal ekranlar ve yan sanayi ekranlarda ise bu güvenlik sticker’ı bulunmuyor.

Fotoğraftan anlaşılması pek kolay olmasa da yan sanayi ekranın üzerindeki şeffaf film kaldırıldığında ekranda aynadaki gibi bir görüntü oluyor.

Orijinal ekranda ve revizyonlu orijinal ekranda ise simsiyah bir görüntü söz konusu. Ekranın üst kısmındaki siyah alanla ekranın görüntü oluşturan kısmı aynı şekilde, tamamen siyah görünüyor. Yan sanayi ekranlarda ekranın üst kısmındaki alanla ekranın görüntü oluşturan kısmı arasındaki farklı çok net şekilde görebiliyorsunuz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.