Apple iPhone X Plus ve Bütçe Dostu iPhone Tasarımları Sızdı

6.5 inç iPhone X Plus ve 6.1 inç ‘bütçe dostu’ iPhone için yeni detaylı işlenmiş şematikler ortaya çıktı. Kaynak bu kez oldukça sağlam. Zira Forbes‘e katkı sağlayan Gorden Kelly‘nin Ghostek ile yaptığı bir iş birliğinden doğmuş.

6.5 inç iPhone X Plus

Plus adını alacağı düşünülen yeni 6.5 inç iPhone X’in 19:9 OLED bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Gövdesinin 157.2 x 77.1 mm ölçülerinde olacağı anaşılmakta. Bu da iPhone 8 Plus’dan (158.4 x 78.1 mm) daha kompakt bir cihaz olacağını gösteriyor.

İddialara göre modelin kasasının çelikten imal edileceği (iPhone X gibi) ancak buna rağmen iPhone 8 Plus’dan (202 gr) daha ağır olacağı söylenmiş.

Aynı kaynağa göre 6.5 inçlik iPhone’da üç adet kamera bulunacak. Kelly söz konusu işlenmiş görüntülerdeki üç kesitin lens olduklarını ve flaşın çizilmediğini söylemiş. Cihazın ön yüzündeki çentik eskisine nazaran daha ufak görünüyor. Bu çentikte yeni Face ID 2.0 için ayrılmış bir yer olacak.

6.1 inç iPhone

Bu modelin daha bütçe dostu olacağı söylenmiş ve ilk iPhone X gibi Face ID 1.0‘lı tek bir kamera modülü taşıması bekleniyor. Bu cihazda çentik daha büyük tutulmuş.

6.1 inçlik cihaz 147.12 x 71.52 mm ölçülerinde ve önceki iPhone X’den birkaç mm daha uzun bir ekranı var.

Bu iPhone’u bütçe dostu yapan bir başka neden de 3D Touch özelliğinin yer almıyor oluşu. Fakat kullanıcıların bundan çok fazla üzüntü duyacaklarını düşünmüyoruz.

Üçüncü iPhone’un bir önceki X’in daha iyi donanımlı karbon kopyası olacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan firma 2017 model cihazlarında 300 USD indirime gitme yolunu seçmek üzere. Bu da en pahalın modelin şu anki iPhone X kadar ve 6.1 inç iPhone’un ise iPhone 8 kadar ucuz olacağı anlamına geliyor olabilir.

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