in Haberler

Apple’ın 2019 iPhone’ları USB-C ile Gelebilir

Eğer Apple‘ın iPhone akıllı telefonlarında nihayet USB-C bağlantı yuvasını görmeyi bekliyorsanız bazı umut verici haberlerimiz var. Çin’den gelen yeni bir sızıntıya bakılırsa şirket önümüzdeki yıl piyasaya çıkaracağı modellerde yalnızca bu standardı kullanacak.

USB-C iPhone

USB-C iPhone

Analog entegre devre satıcılarındaki kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple şu aşamada 2019 iPhone ve iPad’ler için şarj ünitelerini ve ilgili arayüzleri tekrar tasarlamakla uğraşıyor. USB-C’yi bu yılın modellerinde görmememize neden olarak “hâlâ tasarım aşamasında” olunduğu söylenmiş.

Garip şekilde raporda USB-C’nin, şarj kablosunun her iki ucunda mı yoksa yalnızca şarj ünitesine giden kısımda mı kullanılacağı belirtilmemiş. Apple‘ın bu kısmı USB-A’dan USB-C’ye çevirme ve Lightning port’u olduğu yerde bırakma ihtimali de var. Şirket bu yolu seçerse aksesuar lisanslamanın getirilerinden faydalanmaya devam edecek.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BU KONUNUN İÇERİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu içeriği internette arayan diğer kullanıcıların daha kolay bulmasını sağlamak için yıldızlara tıklayarak yüksek bir değerlendirme yapın.

KötüOrtaİyiÇok İyiMükemmel

Yeniden görüşmek üzere!

İşleniyor...