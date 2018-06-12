Apple’ın 2019 iPhone’ları USB-C ile Gelebilir

Eğer Apple‘ın iPhone akıllı telefonlarında nihayet USB-C bağlantı yuvasını görmeyi bekliyorsanız bazı umut verici haberlerimiz var. Çin’den gelen yeni bir sızıntıya bakılırsa şirket önümüzdeki yıl piyasaya çıkaracağı modellerde yalnızca bu standardı kullanacak.

USB-C iPhone

Analog entegre devre satıcılarındaki kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple şu aşamada 2019 iPhone ve iPad’ler için şarj ünitelerini ve ilgili arayüzleri tekrar tasarlamakla uğraşıyor. USB-C’yi bu yılın modellerinde görmememize neden olarak “hâlâ tasarım aşamasında” olunduğu söylenmiş.

Garip şekilde raporda USB-C’nin, şarj kablosunun her iki ucunda mı yoksa yalnızca şarj ünitesine giden kısımda mı kullanılacağı belirtilmemiş. Apple‘ın bu kısmı USB-A’dan USB-C’ye çevirme ve Lightning port’u olduğu yerde bırakma ihtimali de var. Şirket bu yolu seçerse aksesuar lisanslamanın getirilerinden faydalanmaya devam edecek.

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