Asus ROG En Hızlı Snapdragon 845 Çipleriyle Geliyor

Görünüşe bakılırsa Asus, Qualcomm’un üretim hattına giderek yalnızca en iyi Snapdragon 845 ünitelerinin seçilmesi için özel sipariş vermiş. Yeni Asus ROG akıllı telefonunda kullanılan yonga setleri sıradan S845‘lere göre daha yüksek saat hızlarına çıkıyor; yaklaşık 200 MHz. Bu daha hızlı çipsetleri serin tutmak adına firma üzerlerine bakır ısı dağıtıcıları yerleştirmiş ve bunları 3D vapor chamber denilen özel bölmelere bağlamış. Peki tüm bunlara değdi mi dersiniz?

Asus ROG

Cevap, evet. Belli bir avantaj var ancak çok büyük değil. Yine de adil olmak gerekirse ROG akıllı telefonu önümüzdeki çeyrekte piyasaya çıkacak ve şirketin iyileştirmeler yapmak için hâlâ zamanı var.

Örneğin testte X Mode denilen Snapdragon 845’deki dört yavaş çekirdeği kapatıp, diğer dört büyük çekirdeği hızlandıran özelliğin kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor.

Görebileceğiniz gibi bu dört büyük çekirdek testlerdeki çoklu işlem gücünün büyük bir bölümünü sırtlıyor. Tek bir çekirdeğin 2500 puanı yakaladığı düşünüldüğünde, dördü birden teoride 10,000’e ulaşabilmeli. Ancak bu gerçekleşmiyor çünkü yüksek sıcaklık neticesiyle çekirdeklerin saat hızlarını düşürmesi gerekiyor. Bu nedenle dört ufak çekirdeğin kapatılması ısının azalmasına yardımcı olabilir.

Asus uzun süreli oyun seansları için AeroActive denilen opsiyonel bir soğutucu sunuyor. Bunu yukarıdaki iki görüntüden inceleyebilirsiniz.

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