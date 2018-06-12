Asus Zenfone 5Q Dört Kamerasıyla Ortaya Çıktı

Asus Zenfone 5Q isimli yeni bir akıllı telefon bugün ABD’de sürpriz şekilde piyasaya çıktı. Bu esasında ilginç zira Zenfone 5Q ile ilgili yapılan son haberde cihazın temmuz ayının sonlarına doğru piyasaya çıkacağı paylaşmıştık. Tabii bundan şikayetçi değiliz. Aksine keşke tüm akıllı telefonlar açıklandıkları tarihten daha önce piyasaya çıksa. Zenfone 5Q bazı ilginç özelliklerle geliyor.

Asus Zenfone 5Q

Cihaz aslında Zenfone 5 Lite’in tekrar elden geçirilmiş hali ve daha yeni bir Android’e sahip.

Cihazda 6 inç Full HD+ IPS bir ekran yer alıyor. Ekranın gövdeye olan oranı yüzde 80.3. Çipset tarafında Snapdragon 630 ile karşı karşıyayız. RAM 4 GB ve dahili depolama alanı ise 64 GB. Batarya kapasitesi 3300 mAh seçilmiş ve gayet yeterli. Telefonun dikkat çeken bir diğer tarafı da dört adet kameraya sahip olması. Ana kamera 16 MP çözünürlük, f/2.2 açıklık ve 80 derece görüş açısı özelliklerine sahip. İkincil kamera ise 120 derece açı sunuyor ve böylelikle geniş açı görüntüler alınmasını sağlıyor.

Özçekim tarafında kullanılan 20 MP çözünürlüklü birincil sensör f/2.0 lens açık ve 85.5 derece görüş açısı sunuyor. Bu lens de yine 120 derece açılı ikincil bir kamera ile desteklenmiş.

Cihazda çift SIM desteği var ve Android Oreo işletim sistemini kullanıyor. Bu işletim sisteminin üzerine Asus’un ZenUI 5.0 arayüzü kurulmuş.

Zenfone 5Q veya Zenfone 5 Lite Gece Yarısı Siyahı ve Ay Işığı Beyazı gibi ilginç renklerle geliyor.