Snapchat ile Gönderilen Mesajlar Artık Silinebilecek

Geliştirici firmadan gelen açıklamaya göre Snapchat kullanıcıları pek yakında arkadaşlarına gönderdikleri mesajları silebilecek. Önümüzdeki haftalarda yayımlanacak olan bir güncelleme ile bu yeni özellik herkesin erişimine açılmış olacak.

Snapchat

Güncelleme bir kez yayımlandığında herhangi bir mesajın üzerine uzunca dokunarak, metin, görsel, video, yapışkan ya da sesli not olması farketmeksizin silebileceksiniz. Bu hem bire bir görüşmelerde hem de grup görüşmelerinde yapılabilecek. Mesaj bir kez silindiğinde karşıdaki kullanıcı bundan haberdar olacak. Özelliğin çalışabilmesi için iki tarafta da son sürümün yüklü olması gerekiyor. Bu sizi ekran görüntülerinden korumuyor ancak ekran görüntüsü alınırsa bilgi mesajı veriliyor.

Uygulama hali hazırda gizli mesajlaşmalar için iyi bir seçenekti. Zira mesajlar bir kez okunduktan sonra otomatik olarak silinebiliyor. Ayrıca mesaj bildirimlerine bakarak mesaj içeriği okunamıyor. Bundan sonra Snapchat‘in yapabileceği bir diğer şey de ekran görüntüsü alınmasını engellemek olabilir. Bunun en büyük örneğini canlı yayın uygulamalarında görüyoruz.

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