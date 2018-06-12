Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta bir numarayı rehbere eklemeden engellemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. İstenmeyen mesajların dışında WhatsApp’ta bir telefon numarasını engellemek için çok sayıda sebep olabilir. Profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizi herkese açık tutmak istemenize rağmen bir ya da birkaç kişinin bu bilgileri görmesini önlemek isteyebilirsiniz. Tabii bu kişiler daha önce rehberinizde kayıtlı iken onları silmiş olabilir ya da ilgili kişileri basitçe rehberinize kaydetmemiş olabilirsiniz.

Bir numarayı yalnızca WhatsApp’ta engellemek için rehbere kaydetmek şüphesiz can sıkıcı bir durum. Bunun için zaman harcamanız gerekecek, ayrıca o numaranın rehberinizde kayıtlı bulunması sizi rahatsız edebilir. Neyse ki WhatsApp‘ta bir numarayı rehbere eklemeden engellemek mümkün. Bunun için üçüncü parti bir web servisinden yararlanacağız.

WhatsApp: Bir Numarayı Rehbere Eklemeden Engellemek

Kullanacağımız çevrimiçi aracın adı ThumbTube. Bu bağlantıya akıllı telefonunuzun web tarayıcısından erişin. Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefon olması fark etmiyor.

Sayfa açıldığında karşınıza birkaç adet kutucuk gelecektir. Üst kısımdaki Select Country Code kutucuğundan ilgili numaranın ülke kodunu seçin.

Ülke kodu seçimini yaptığınız kutucuğun altındaki kutucuğa WhatsApp’ta engellemek istediğiniz telefon numarasını yazın. Ülke kodunu üste girdiğiniz için ona gerek yok.

Son olarak Start WhatsApp Chat butonuna dokunun. Doğrudan WhatsApp arayüzü ilgili numaraya mesaj yazma ekranıyla açılacak. Android’de üst kısımdaki Block seçeneğine dokunmanız ve soru ekranında tekrar Block seçeneğine dokunmanız lazım. iPhone’da üst kısımdan telefon numarasına dokunun, açılan ekranda aşağı doğru kaydırma yaparak Block Contact‘ı seçin.

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