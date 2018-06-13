Samsung Galaxy J7 Max root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un 5.7 inç genişlikli devasa ekranıyla dikkat çeken Galaxy J7 Max akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan faydalanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de TWRP recovery kurulumu şart.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (brick, bootloop gibi) içerdiğini, akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bıraktığını; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu ifade edelim.

Samsung Galaxy J7 Max Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

USB Debugging / USB Hata Ayıklama seçeneğini etkinleştirin.

Samsung USB sürücülerini yükleyin.

yükleyin. Odin ‘i indirin.

‘i indirin. TWRP recovery imajını indirin.

imajını indirin. no-verity-no-encrypt_ashyx.zip dosyasını edinin.

dosyasını edinin. SuperSU ‘yu indirin.

‘yu indirin. Aşağıdaki aşamaları dikkatle izleyin.

TWRP Recovery Kurulumu ve Root Atma

Odin yazılımını arşivden çıkarın ve çalıştırın.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Ses azaltma + Güç + Ana ekran tuşlarına basılı tutarak download modunda başlatın.

Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Odin arayüzünde Added mesajı belirmeli ve ID:COM kutucuğu mavi renge bürünmeli.

Odin arayüzünde AP kutucuğuna tıklayın ve indirmiş olduğunuz TWRP recovery imajını seçin.

Yalnızca F.Reset Time seçeneğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Auto-Reboot seçeneği işaretli olmamalı.

Start butonuna tıklayın ve bekleyin. TWRP recovery imajı flash’lanacaktır. İşlem tamamlanınca PASS mesajı belirecektir.

Güç + Ses artırma + Ana ekran tuşlarına basılı tutarak akıllı telefonu recovery modunda çalıştırın.

TWRP arayüzünde Wipe > Format Data yolunu izleyin ve yes‘i seçerek temizlik yapılmasını sağlayın.

SuperSU.zip ve no-verity-no-encrypt_ashyx.zip dosyalarını hafıza kartına aktarın ya da OTG kablosuyla bu dosyaları içeren USB belleği cihaza bağlayın.

Install seçeneğine girin, SuperSU dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı işlemi no-verity-no-encrypt_ashyx.zip dosyası için de uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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