Popüler sosyal ağ uygulamalarından Snapchat‘te gönderilen mesajı silmek için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Snapchat paylaşılan bilgilerin geçiciliğinin esas olduğu bir sistem sunuyor. Paylaşılan story / hikayeler ve sohbet mesajlarının ömrü var. Kullanıcıların ilk etapta dikkatini çekmesi ve ilgi göstermeleri de bu sayede oldu diyebiliriz. İçerik mevcutken onunla etkileşime girmeyince daha sonra bunu yapamama ihtimalinin olması Snapchat’i ilginç kılıyor.

Snapchat‘e son olarak eklenen özellikle birlikte uygulamada gönderilen mesajı silmek mümkün hale geliyor. Hem birebir hem de toplu konuşma mesajlarında bu özellikten yararlanmak olası.

Snapchat: Gönderilen Mesajı Silmek

Öncelikle akıllı telefonunuzdaki Snapchat uygulamasını son versiyona güncellemelisiniz. Özellik uygulamaya dahil edildi ve çalışıyor fakat güncellemenin yüklenmesi gerekmekte. Snapchat’in eski versiyonlarını kullanan arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajları silememe durumu söz konusu olabilir.

Uygulamayı güncelledikten sonra çalıştırın ve son versiyonu yüklediğinden emin olduğunuz bir arkadaşınıza mesaj yazın. Gönderdiğiniz mesajın üzerine dokunup basılı tutun, bir menü belirecektir. Açılan menüdeki Delete seçeneğini kullanmanız yeterli olacaktır.

Bu özelliğin çalışabilmesi için birkaç koşulun sağlanması gerekmekte. İlk denemelerimizde Delete butonunun her zaman belirmediğini gördük. Mesajı silme girişimlerimizde Snapchat mesajın arkadaşımızın cihazından silinmesinin deneneceğini açıklayan bir bildirim verdi ancak mesaj silme işleminin her zaman başarılı olamadığını gördük. Zayıf internet bağlantısı ya da karşı tarafta Snapchat’in güncel versiyonunun kurulu olmaması mesaj silme işleminde sıkıntıya yol açabiliyor.

Bir mesajı sildiğinizde sizin tarafınızda You deleted a chat mesajı görüntüleniyor ancak karşı tarafta bu şekilde bir mesaj çıkmıyor.

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