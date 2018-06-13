Snapdragon 710 yongasetinin erken versiyonları akıllı telefon üreticilerinin eline ulaşmaya başlarken Qualcomm başka yongaseti çözümleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Popüler benchmark uygulamalarından Geekbench’te firmanın yeni Snapdragon 680 yongaseti boy gösterdi. Bu yongaseti isimlendirmesinden de anlaşılabileceği üzere gelecekte orta seviye Android telefonlarda kullanılacak.

Snapdragon 680 Yongaseti Geekbench’te Belirdi

Yongaseti altı adet işlemci çekirdeği içeriyor. Muhtemelen daha önce Snapdragon 650 ve Snapdragon 808’de karşımıza çıkan 2 + 4 çekirdek konfigürasyonu tercih edilmiş durumda. Tabii bu isimlendirmenin kesin olmadığını da unutmamak lazım, Snapdragon 710 da orijinalde 670’ti.

Bu yongaseti 710’un biraz kırpılmış versiyonu olabilir. 2.15 GHz’de çalışan büyük çekirdekler hem Snapdragon 660’daki Kryo 260 ile hem de Snapdragon 710’daki Kryo 4xx çekirdekleriyle eşleşiyor.

Fakat tek çekirdek testi sonucu (1940) S660’dan daha yüksek, bu nedenle yongasetinde dördüncü nesil Kyro çekirdeklerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Teste göre çoklu çekirdek performansında S660’tan bir miktar geride kalsa da (fazladan iki çekirdeğin katkısıyla) gerçek hayat kullanımında bu fark pek hissedilir olmayacaktır.

Qualcomm’un orta seviye yongaseti çözümlerine başarılı bir yeni model daha ekleneceği anlaşılıyor. Yongaseti Qualcomm’un geliştirme platformunda 6 GB RAM’le birlikte test ediliyor.

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