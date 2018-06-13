Vivo NEX S Ürün Videosu İnanilması Güç Cihazı Gözler Önüne Seriyor

Vivo geçtiğimiz günlerde iki yenilikçi akıllı telefonunu basına tanıttı. Snapdragon 710‘lu NEX A ve Snapdragon 845 çipsetli ve ekran içi parmak sensörlü canavar Vivo NEX S.

Cihaz istenirse 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla satın alınabilecek. Eğer tüm bunlar şimdiden başınızı döndürdüyse merak etmeyin çünkü dahası var. Cihazda Jovi isimli bir asistan, 6.59 inç Super AMOLED çentiksiz ekran ve çift kamera düzeneği yer alıyor. İşte şimdi izleyeceğiniz ürün videosunda cihazın tüm bu özelliklerine dikkat çekiliyor.

Vivo NEX S

Cihazın resmi reklam videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.

Vivo NEX Official Intro – Meet the Future (HD)