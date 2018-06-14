ASUS ZenFone 5z, Snapdragon 845’li En Ucuz Telefon Oldu

Duyurulduktan aylar sonra ASUS ZenFone 5z nihayet Avrupa’ya giriş yaptı. Görünüşe bakılırsa her şey bu bekleyişe değdi. Çünkü cihaz şu anda bölgede Snapdragon 845‘li en ucuz akıllı telefon halini almış durumda.

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanlı sürüm 500 Euro fiyat etiketiyle sunuluyor ve 15 Temmuz’a kadar verilen siparişlerde 50 Euro para iadesi hakkı sunuluyor. Kıyaslamak gerekirse, aynı belleğe sahip OnePlus 6, 520 Euro ile satışta.

ZenFone 5z’nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı bir başka sürümü daha var. Bu da 600 Euro olarak açıklanmış (para iadesinin ardından 550 Euro). Telefonda Micro SD yuvası bulunuyor ve çift SIM kullanmayı düşünmüyorsanız, depolama alanını yükseltmek hiç de zor olmayacaktır.

ASUS ZenFone 5z

Telefon hali hazırda Fransa ve İtalya marketlerine giriş yapmış. Para iadesi yalnızca Fransa için sunulmuş ve belli şartlar yer alıyor. Aynı zamanda cihazın 8/256 GB hafızalı diğer versiyonu yine İtalya’da sunulmamış.

5z önümüzdeki birkaç gün içerisinde Japonya‘da çıkış yapacak. 75,384 JPY, kur dönüşümü yaptığınızda 580 Euro’ya denk geliyor. Yani Avrupa’nın ürünü Japonya’dan daha ucuza aldığı söylenebilir. Umarız ülkemiz için de aynısı geçerli olur.

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