Huawei, GPU Turbo Teknolojisini Eski Telefonlarına Getiriyor

Huawei, GPU Turbo teknolojisini ilk kez Honor Play ile ortaya çıkarmıştı. Bu teknoloji ile Mali çekirdeklerinin performansı yüzde 60 artarken harcadıkları enerji yüzde 30 düşüyor. Bu mod aynı zamanda Honor 9i’de sunuluyor. Şimdi ortaya çıkan yeni haberlere bakılırsa şirket bu teknolojisini birçok farklı telefonunda daha sunacak. Bunlar amiral gemisi cihazlardan bütçe dostu modellere kadar değişecek.

Özellik, yeni bir donanım güncellemesi ile kazandırılacak. Ancak herhangi bir ek donanım gerektirmeyecek. Bu da akıllara bunun nasıl başarıldığı ve acaba neden en başından beri sunulmadığı sorularını getiriyor. Listeye bakıldığında çoğunlukla 2017 model cihazlar var ancak 2016 yılının Mate 9‘u da bu listede.

GPU Turbo alacak cihazlar

Tarih Telefonlar Haziran sonu Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, Honor View 10 Temmuz P20, P20 Pro and Mate RS Porsche Design, nova 2S, Honor 10, MediaPad M5 serileri Ağustos nova 3e, Enjoy 8 Plus, Enjoy 7S, Mate 10 Lite, Honor 9 Lite, Honor 7X Eylül Mate 9 serileri Ekim P10, P10 Plus and P10 Lite, Honor 9, Honor 8 Pro Kasım ve sonrası diğer modeller

GPU Turbo gerçekten ilginç bir teknoloji. Yeni gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.