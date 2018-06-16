ASUS ZenFone Ares, Snapdragon 821 ve 8 GB RAM’le Çıktı

ASUS herhangi bir etkinlik ya da basın duyurusu gerçekleştirmeden sessiz bir şekilde ZenFone Ares‘i Tayvan’da piyasaya çıkardı. Cihaz geçtiğimiz yılın ZenFone AR’ı ile oldukça benzer donanımlara sahip. Ares’de AR (artırılmış gerçeklik) ve VR (sanal gerçeklik) özelliklerine odaklanılıyor.

ASUS ZenFone Ares

Cihazda 5.7 inç, Super AMOLED, 16:9 en boy oranına sahip QHD çözünürlüklü (1440 x 2560 piksel) bir ekran yer alıyor. Cihaz Tru2life teknolojisi gibi birkaç benzer özellik ile de geliyor. Tru2life yüksek ışıkta daha iyi görünürlük ve yağ tutmayan bir kaplama sunuyor.

ASUS ZenFone Ares iyi tanınan Snapdragon 821 çipseti, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. UFS 2.0 özelliğindeki bu alan genişletilebiliyor. Mevcut donanım Google’ın ARCore teknolojisine destek veriyor.

Kamera tarafında bir kez daha yüksek çözünürlüklü 23 MP PixelMaster 3.0 lensleri yer alıyor. Kamera üç boyutlu AR efektleri için hareket izleme ve derinlik algılama gibi havalı özelliklerle geliyor. Ön kamera için 8 MP bir sensör uygun görülmüş.

İlginç şekilde cihaz Android Nougat işletim sistemini çalıştırıyor fakat batarya kapasitesi hayal kırıklığına uğratmıyor; Quick Charge 3.0 destekli ve 3300 mAh.

Çoklu ortam deneyimini tamamlamak adına telefon SonicMaster 3.0 Hi-Res Audio 384 kHz ses çözücüleri ile geliyor ve 7.1 surround DTS kulaklıklarını destekliyor.

ASUS ZenFone Ares şimdilik Tayvan ile sınırlı ve 333 USD fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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