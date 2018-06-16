BlackBerry Keyone Oreo Güncellemesi İçin Hazır

BlackBerry firması Keyone akıllı telefonu için yeni bir güncelleme yayımlamaya başladı. Güncellemenin birden çok bölgede dağıtıma çıktığı rapor ediliyor. Boyutu ise yaklaşık olarak 17 MB ve ABA676 sürüm numarasını taşıyor.

ABA676’nın değişim günlüğünde çok fazla bilgiye yer verilmemiş. Fakat telefonu sıradaki büyük Oreo güncellemesine hazırlayan bakım amaçlı bir dağıtım olduğu söylentiler arasında.

BlackBerry Keyone Oreo Güncellemesi

Bahsetmekte yarar var; güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar bu esnada bir hatayla karşılaştıklarını belirtmişler. Ancak cihaz baştan başlatıldıktan sonra her şey sorunsuz bir şekilde tamamlanmamış. BlackBerry Keyone Oreo için hazır olduğuna göre, artık bu uzun bekleyişte sona yaklaşıldığı söylenebilir.

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