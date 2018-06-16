Oppo Find X’in Sıra Dışı Çentiğine Göz Atın

Oppo Find X ile ilgili sızıntılar cihaz 19 Haziran‘da resmiyet kazanıncaya dek son bulacağa benzemiyor. Cihazla ilgili en son olarak aşağıdaki paylaşıma imza atılmış ve kıvrımlı ekran tasarımı ile bildirim şeridi ortaya çıkarılmıştı.

Oppo Find X ve Sıra Dışı Çentiği

Eğer hepsinin bunlarla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanıldınız. Çünkü yapılan sızıntının sonrasında bile hâlâ tasarımın geri kalanı büyük ölçüde gizemini korumaktaydı. Ta ki şuradan izlenebilen resmî merak uyandırıcı video yayımlanıncaya kadar.

Video oldukça kısa zaten amaç da bu. Ancak cihazın neredeyse çerçevesiz ekranını ortaya çıkarıyor ve yanlarda metal çerçeveler ile desteklenen kıvrımlı kenarlar net bir şekilde görülebiliyor. Burada asıl ilginç olan şey ise videonun sonu olmuş. Zira oldukça farklı bir çentikli ekran tasarımına işaret ediliyor.

Çentiğin alışılmışın dışında kıvrımlı bir şekle sahip olduğu görülüyor. Bu anlamda marketteki diğer çentik tasarımlarından kendini ayırmayı başarıyor. Oppo belki de çentikte yalnızca kamera modülünü barındırmayı seçmiş olabilir. Sonuç olarak cihaz biçimi itibariyle akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceğe benziyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.