Xiaomi Mi A1, Android 8.1 Oreo Güncellemesi Alıyor

Xiaomi firması Mi A1 isimli cihazını geçtiğimiz yıl eylül ayında piyasaya çıkarmış ve Android One platformunu çalıştıran ilk akıllı telefon olmuştu. Android One’ın en büyük vaatlerinden biri sürekli ve zamanlı güncellemeler sunmaktı. Çinli telefon üreticisi Android 8.0’ı tüm teknik engellere rağmen Xiaomi Mi A1 kullanıcılarına sunmayı başarmıştı.

Xiaomi Mi A1 Android 8.1 Oreo Güncellemesi

Şimdiyse sıra Android 8.1 güncellemesinde ancak Xiaomi henüz bunun için belirli bir zaman aralığına işaret etmedi. Garip şekilde cihaz bir süredir bahsedilen Google Treble desteğine de henüz kavuşmadı.

Her iki durumda da kaynaklar Xiaomi’nin Android 8.1 Oreo için kapalı Beta testini başlattığını iddia ediyor. Bu yeni bir güncelleme ile başlamış ve içerisine haziran ayının güvenlik yaması da dahil edilmiş. OTA dağıtımının önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ortaya çıkması bekleniyor. Muhtemelen bu ayın sonu ya da önümüzdeki ayın başında gerçekleşecek.

Hatırlatalım Xiaomi, Mi A1’in Android P güncellemesini alacak ilk cihazlardan biri olacağını açıklamıştı. Eğer firma vaadini yerine getirirse bunun gerçekten cömert bir hamle olacağını söyleyebiliriz.

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