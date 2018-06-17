Samsung Galaxy J7 Prime 2 WiFi sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Günümüzde akıllı telefonları çoğunlukla sosyal ağlar, anlık mesajlaşma ve internette gezinme için kullanıyoruz. Cihazların internet yetenekleri bugünlerde onları bu denli kullanmamızın ana nedeni konumunda. Kimse yavaş veya sorunlu bir internet bağlantısıyla hayatını devam ettirmek istemiyor, zaten bugün internet bağlantı olanakları ve kablosuz ağlar konusunda tatmin edici bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 ve bazı diğer Samsung akıllı telefonlarda zaman zaman WiFi bağlantısı sorunu ortaya çıkabiliyor. Cihazınızla WiFi ağlarına bağlanmada sorun yaşıyorsanız ele alacağımız çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonu kapatın ve tekrar açın. Kablosuz ağa bağlanmayı deneyin.

Kablosuz router / modemi yeniden başlatın ve sonuç alıp alamadığınıza bakın.

Bağlanmakta sorun yaşadığınız WiFi ağına başka bir akıllı telefon ya da cihazla bağlanmayı deneyin. Eğer onunla da sorun yaşıyorsanız sıkıntı akıllı telefonda değil router’da demektir.

WiFi sinyal seviyesini kontrol edin. Sinyal zayıfsa router’a yaklaşmayı deneyin.

Ağa bağlanırken doğrulama sorunu yaşıyorsanız girdiğiniz WiFi parolası yanlış olabilir, şifreyi kontrol edin.

Bu yöntemlerden sonuç elde edemezseniz aşağıdaki aşamaları sırayla uygulayabilirsiniz. Onlar da işe yaramazsa cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekecek.

Kablosuz Ağı Unutma

Settings menüsüne gidin ve Wi-Fi ‘a girin.

menüsüne gidin ve ‘a girin. Bağlanmaya çalıştığınız / sorun yaşadığınız kablosuz ağ adının üzerine uzun dokunun, beliren seçenekler arasından Forget network ‘ü seçin.

‘ü seçin. Daha sonra kablosuz ağlar için tarama yapın ve ilgili ağa bağlanıp kablosuz ağ şifresini girin.

Smart Wi-Fi Switch Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Birçok akıllı telefonda bulunan Smart Wi-Fi Switch özelliği cihazlarda mevcut ağlar arasından daha iyi koşullar sunan ağın tercih edilmesini sağlıyor. Galaxy J7 Prime 2’de yaşadığınız WiFi sorunları bu özellikten kaynaklanabilir.

Mobil veri bağlantısını etkinleştirin.

Settings – Wi-Fi yolunu izleyin.

– yolunu izleyin. Advanced seçeneğine gidin ve Wi-Fi History‘den Smart Switch seçeneğini devre dışı bırakın.

Wi-Fi Bağlantısının Sürekli Aktif Kalmasını Sağlayın

Settings – Wi-Fi menüsüne erişin.

– menüsüne erişin. Sağ köşedeki More seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Advanced ‘a girin.

‘a girin. Keep Wi-Fi on during sleep‘e dokunup açılan menüden Always‘i seçin.

Yazılım Güncellemelerini Yükleyin

Bu tür sorunları akıllı telefon üreticileri genellikle yazılım güncellemeleri aracılığıyla çözebiliyor. Cihazınız için yayınlanan güncellemeleri mutlaka yükleyin. Güncellemeleri elle kontrol etmek için Settings – About – Check for updates yolunu izleyebilirsiniz.

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