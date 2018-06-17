Duruma bakılırsa Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, yeni akıllı telefon modeli Galaxy Note 9’un 512 GB kapasiteli varyantını da hazırlayacak. Cihazın bu özel versiyonu ilk etapta Güney Kore ve Çin pazarında kullanıcılarla buluşturulacak. Bu depolama seçeneği diğer ülke ve bölgelerde ise daha sonra sunulabilir.

Samsung’un kendi yüksek performanslı ve sekiz çekirdek işlemcili Exynos 9810 Octa yongasetinden güç alması beklenen akıllı telefonda 6 GB RAM bulunacak. Elbette Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonu ile güncel Samsung Experience arayüzü bizlerle olacak. 4000 mAh kapasiteli pil; arka yüzde birisi telefoto lensli olmak üzere çift kamera yapılandırması ve 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası da tercih edileceği düşünülen bileşenler.

Samsung, Galaxy Note 9’un 512 GB Kapasiteli Modelini de Hazırlayacak

Galaxy Note 9’un tasarımının genel olarak geçtiğimiz yılki model olan Galaxy Note 8 ile önemli ölçüde benzerlik göstermesi bekleniyor. Aluminyum çerçeve; ses, güç ve Bixby tuşları yer alacak. Deklanşör butonunun kullanıp kullanılmayacağı konusu netleşmiş değil. Geniş Infinity Display ekran ve arka yüz camla kaplı olacak.

Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonun 9 Ağustos’ta, New York’ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın hemen ertesinde ön siparişlerin kabul edilmeye başlanması ve satışların da birkaç hafta içerisinde başlaması olası.

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