TWRP recovery kurulu Huawei – Honor cihazlara stock firmware yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Huawei ve Honor akıllı telefon kullanıcıları için sevindirici bir haberimiz var. Birçok kullanıcı özel recovery çözümü yükledikleri akıllı telefonlarında sorun yaşadıkları zaman stock firmware kurulumunu nasıl yapabileceğini bilmiyor. HuRUpdater aracı ile bu sorun geride kalıyor. Araç hala Beta aşamasında olduğu için bazı pürüzleri olabilir. HuRUpdater ile TWRP recovery yüklü Huawei ve Honor cihazlarda stock ROM kurulumu gerçekleştirilebiliyor.

HuRUpdater ile resmi update.zip paketini TWRP recovery’de flash’layabiliyorsunuz. Akıllı telefonda bootloader kilidinin kaldırılması ve uygun custom recovery çözümünün yüklü olması gerekiyor. HuRUpdater güncel birçok Huawei ve Honor cihazla uyumlu.

TWRP Recovery Kurulu Huawei – Honor Cihazlara Stock Firmware Yüklemek

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP recovery kurulumu

Cihazla uyumlu firmware dosyası

Gerekli aşamaların izlenmesi

İndirmeler

Firmware Kurulumu

Huawei Firmware Finder ile cihazınızla uyumlu olan firmware dosyasını indirin.

Dosyaları bir klasöre aktarın.

Flash’lanmada desteklenen dosyalar şu şekilde:

update.zip (FullOTA dosyası)

(FullOTA dosyası) update_all_hw.zip

update_data_public.zip

Opsiyonel: Özel recovery çözümünü kullanmaya devam etmek istiyorsanız recovery.img dosyasını bu klasöre aktarın.

HuRUpdater ZIP dosyasını da bu klasöre transfer edin. Durum ekran görüntüsündeki gibi olmalı.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda açılmasını sağlayın. TWRP recovery menüsünde Install seçeneğine dokunun, cihaza aktarmış olduğunuz klasördeki HuRUpdater dosyasını seçin. Ekrandaki yönergeleri takip edin. Flash’lama işlemi birkaç dakika sürebilir.

Geliştiricisi aracın Honor 9, Honor View 10, Huawei P9 Lite, Huawei P9, Huawei P Smart, Huawei Mate 9, Huawei Mate 10, Huawei P20, Honor 8, P8 Lite (2017), Honor 7X, Honor 6X, Huawei Nova 2i modellerinde çalıştığını doğrulayabilmiş. Diğer cihazlarda henüz test edilmemiş durumda.

Aracın XDA Developers forumlarındaki konusuna buradan ulaşabilirsiniz.

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