Bazı Yeni Xiaomi Telefonlar Sertifika Almaya Başladı

ABD’nin Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından sertifikalandırılan iki yeni Xiaomi cihazının olduğu ortaya çıktı. Bu cihazların FCC kimlikleri 2AFZZ-RMSC3DG ve 2AFZZ-RMSC3CG olarak sıralanırken model numaraları ise M1804C3DG ve M1804C3CG isimlerinde geçiyor. Listelemede her iki cihazın da şirketin özel MIUI 9 arayüzünü çalıştırdığı gösterilmiş. Peki bu yeni Xiaomi telefonlar hakkında bilinen başka neler var?

Yeni Xiaomi Akıllı Telefonları

Ne yazık ki raporda bu yeni ve ilginç cihazlar hakkında paylaşılan çok fazla bilgi yok. Bunlara donanım bilgisi, erişilebilirlik ve fiyat etiketi gibi detaylar da dahil. Mi Max 3‘ün önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Bu anlamda söz konusu yeni Xiaomi telefonlar tanıtım etkinliğinde Mi Max 3 ile birlikte basına gösterilebilir.

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