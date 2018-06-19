200 Milyon Kullanıcıyla Oppo Avrupa’ya Geliyor

Asyalı popüler akıllı telefon üreticisi Oppo, uzun zamandır beklenen Find X isimli akıllı telefon amiral gemisinin büyük tanıtımında bazı ilginç duyurular gerçekleştirdi. Bunlardan bazıları tanıtılan cihazla doğrudan ilişkili olmadı.

Oppo Avrupa’ya Geliyor

İşte bunlardan bir tanesi: Dünyada şu anda 200 milyondan fazla insan Oppo akıllı telefonunu kullanıyor. Uluslararası ayak izinin Apple ya da Samsung’un yanına bile yaklaşmayan bir firma için bunun oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şu ana kadar VOOC hızlı şarj desteği sunan 90 milyondan fazla Oppo telefonu satılmış.

Ancak bu rakamlar yakın gelecekte değişebilir. Oppo, Avrupa’ya da satış yapacağını resmen açıkladı. Firmanın hedefinde olan ilk ülkeler İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda olarak sıralanıyor. Eğer harcayacak 999 Euro‘nuz varsa bu ülkelerin bir tanesinden yeni Find X‘i sipariş edebilirsiniz. Umarız bunlara yakında Türkiye de eklenir.

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