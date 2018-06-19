Android Mesajlar’a Artık Tarayıcıdan Erişilebilecek

Bunun bir noktada gerçekleşeceğini biliyorduk ve Google nihayet duyurdu. Firmanın resmi SMS ve mesajlaşma uygulaması Mesajlar artık bir web arayüzüne sahip. Şirket bunun kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerden biri olduğunu belirtiyor. Peki mesajlar uygulaması masaüstü sürümü ile neler vaat ediyor?

Android Mesajlar Uygulaması ve Web Arayüzü

Google resmi blog yazısında şunları aktarmış: “Bugün ve önümüzdeki hafta Mesajlar uygulamasının web özelliğini aktifleştireceğiz. Bizden en çok talep edilen özelliklerden biri ve bilgisayarınızdan mesaj gönderip almanızı sağlıyor.” Web arayüzüne erişmek için tek yapmanız gereken Mesajlar mobil uygulamasından “Web için Mesajlar” seçeneğine dokunmak olacak. Ardından WhatsApp Web’e benzer şekilde bir QR kod taramanız gerekecek ve hepsi bu kadar.

Google’ın belirttiğine göre mesaj yollamanın yanı sıra web sürümüyle yapışkanlar, surat ifadeleri ve görseller de gönderilebiliyor. Mesajlar Web’in yanı sıra Google aynı zamanda Android Mesajlar uygulaması için diğer birçok yeni özelliğini duyurmuş. Bunlar arasında bağlantı önizlemesi, akıllı cevaplar, OTP kopyalama ve GIF arama var.

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