Bluetooth Sertifikası Nokia X6’nın Akıbetini Gösterdi

HMD Global geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği etkinlikte uzun zamandır beklenen Nokia X6‘yı ortaya çıkarmıştı. Tabiri caizse cihaz interneti kasıp kavurdu ve Android topluluğu tarafından büyük beğeni topladı. Elbette cihazın yalnızca Çin’de erişilebilir olması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan çok sayıda kullanıcı vardı.

Nokia X6 Tüm Dünyaya Açılacak mı?

Bundan kısa bir süre sonra şirketin CPO’su Twitter‘da bir anket oluşturarak cihazı Çin sınırlarının ötesinde görmek isteyen ne kadar çok kullanıcının olduğunu ölçmek istedi. Sonuçlar yeterliydi ve Juho Sarvikas akıllı telefonun önümüzdeki aylarda yeni marketlere giriş yapacağının sözünü verdi.

Ancak şimdi cihazın uluslararası marketlerde satılacağını doğrulayan bir gelişme yaşandı. Bluetooth sertifikası veren bir web sitesinden alınan bilgilere göre, Nokia X6’nın TA-1083 ve TA-1116 model numaralı iki sürümü mevcut ve bunlar için an itibariyle uluslararası çıkış hazırlığı yapılıyor. Bu da HMD Global’in gerçekten de Çin’in dışına açılmak için fırsat kolladığını gösteriyor.

TA-1116 numaralı cihazın Moskova’daki etkinlikten önce Rus ve Tayvanlı web sitelerinde görüldüğünün altını çizelim. Bu nedenle söz konusu iki ülke Nokia X6’ya herkesten önce erişecektir.

Haberler Nokia 5.1 Plus‘ın Bluetooth sertifikası almasının hemen ardından geldi. Bu nedenle iki telefonun beraber çıkış yaptığına şahit olabiliriz. HMD Nokia X6 ve firmanın sıradaki diğer telefonlarıyla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.