ZTE nubia Z18 Çentiksiz Ekranıyla Dikkat Çekiyor

nubia‘nın sıradaki amiral gemisi Z18 geçtiğimiz aylarda birden çok kez sızdırılmış ve bu vesileyle cihazın etkileyici ekran-gövde oranı gözler önüne serilmişti. Sızıntılardan anlaşıldığı kadarıyla cihazda tıpkı Essential Phone benzeri, ön kameranın barındığı bir çentik bulunuyor. İlginç olan şey ise son sızıntılarla bu çentiğin şimdi ortadan kaybolmuş olması.

ZTE nubia Z18

Aşırı ince yan çerçeveler akıllı telefon dünyasının bugünlerde yabancı olduğu bir konu değil. Fakat bir firma hem üst çerçeveyi hem de çene kısmını ortadan kaldırınca internet, tabiri caizse kendini kaybediyor. Z18 bu anlamda yeni bir rekor kırmayacak ancak yerini aldığı nubia Z17’den daha ince çerçeveler taşıyacak.

Görebileceğiniz gibi üst çerçeve kısmı kamera sensörünü barındıracak kadar büyük değil. Bu alana ancak minik kulaklık sığdırılabilir. Çene de aynı zamanda yalnızca boş olduğu izlenimini uyandırıyor. Belki de periskop benzeri bir başka özçekim kamerasıyla karşılaşabiliriz. Bu da cihazı muhtemelen fazlasıyla iyi hale getirecektir.

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