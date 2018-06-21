Apple’ın AirPower Şarj Platformu Eylül’de Çıkıyor

Eğer AirPower’ı daha önce hiç duymadıysanız yalnız değilsiniz. Üründen ilk kez Apple’ın iPhone 8 ikilisi ve iPhone X için düzenlemiş olduğu etkinlikte bahsedilmişti. Ancak o zamandan bu yana hakkında fazla bir şey paylaşılmadı; ta ki şimdiye kadar.

AirPower

PowerMat ile aynı anda üç Apple cihazı şarj edilebiliyor. Tek yapılması gereken cihazları materyal üzerinde bir yere koymak. Ürünün büyüklüğü göz önüne alındığında akla gelen en iyi ihtimal birer iPhone, Apple Watch ve AirPod kılıfı oluyor.

Yeni bir AirPod kılıfı muhtemelen kablosuz şarj destekleyecek. Daha önce alınmış bazı patentlerde Apple Watch’ın yeni kılıfla şarj edilebildiği gösteriliyordu.

AirPower’ın çıkışı esasında sekteye uğramış. Bunda ürünün ilk prototiplerinde rastlanan aşırı ısınma sorununun etkisi olduğu söyleniyor. Isınmanın aynı zamanda kısa devre oluşturmasından korkulmuş.

Aksesuarın göründüğünden daha karmaşık olduğu söylenebilir. İçerisinde özel bir Apple çipi yer alıyor ve iOS’in küçük bir sürümü çalıştırılıyor. İşletim sistemi sayesinde her cihaz için birer güç yönetimi devreye sokulabiliyor.

Ürünün önceki sürümlerinde bir takım firmware hataları ve hem iPhone hem de Apple Watch’a destek sunmak için kullanılan bobin çeşitlerinin üst üste binmesi gibi sorunlar olduğundan bahsediliyor.

Şu an için tek amacın ürünü eylül ayına hazırlamak olduğu belirtilmiş. AirPower artık Apple ofislerinde her gün kullanılmaya başlanacak ve böylece büyük boyutlu bir test sürecinden geçirilecek.

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