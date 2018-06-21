Huawei, Kirin 970’den İki Kat Güçlü Kirin 1020’yi Hazırlıyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei‘in sıradaki büyük hedefleri arasında dışarıdan alınan donanımlara daha az bel bağlamak var. Bu donanımların firmanın içerisinde üretilmesi telefonların maliyetini düşürecek ve böylece şirketin Qualcomm‘un mobil pazar payıyla yarışabilmesinin önünü açacak. Yaklaşan Kirin yonga setine dair bir haber tüm bunları destekler niteliklte. Zira bu kez mevzu Kirin 980 değil, ondan da büyük bir şey.

Huawei’den Kirin 1020 Yonga Seti

En son çıkardığı HiSilicon 970 çipsetiyle firma, Qualcomm’un en hızlı çipleriyle baş eder hale geldi. Bir yapay zeka çipine sahip olarak dünyada bir ilke imza atsa da, saf performans anlamında Kirin 970 halen Snapdragon 845 ile eşdeğer değil. TSMC’nin gelişmiş 7 nm üretim süreci ile Kirin 980 nihayet Qualcomm’un amiral gemileriyle yarışacaktı. Bunun Mate 20 için ana satış noktası olması bekleniyordu.

Ancak şimdi ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Kirin 1020 bundan çok daha fazlasını başarabilir. İçeriden bir ismin aktardığına göre Çinli dev Kirin 970’den iki kat fazla performans veren Kirin 1020’nin daha güçlü bir sürümünü çıkaracak.

Ne yazık ki bunun haricinde başka bir bilgi verilmemiş. Ancak kaynağa göre 5G bağlantısı çıkış yaptığında Huawei de Kirin 1020’yi seri üretime almış olacak. Böylelikle firmanın bir sonraki cihazlarında çok güçlü bir yonga seti kullanılmış olacak.