Otomobil Devleri Araç Kilitleri İçin Yeni Bir NFC Standartı Belirliyor

MirrorLink teknolojisinin arkasındaki Car Connectivity Consortium (Araba Bağlantıları Konsorsiyumu) organizasyonu Digital Key (Dijital Anahtar) isimli çözümlerinin ilk özelliklerini yayımladı. Bu standart ile telefondaki NFC kullanılarak desteklenen araçlarda kapı kilidi açılabilecek ve motor başlatılabilecek.

Apple, Samsung ve LG hali hazırda 2.0 sürümü üzerinde çalışıyor. Yonga seti üreticileri Qualcomm ve NXP ile Audi, VW, BMW, GM ve Hyundai gibi birçok otomobil üreticisi de bu işe odaklanmış durumdalar. Yeni jenerasyonun önümüzdeki yılın ilk üç ayı içerisinde hazır olması bekleniyor.

Otomobil Kilitleri İçin Dijital Anahtar

Dijital Anahtar sayesinde akıllı telefonlar ya da akıllı saatler fiziksel otomobil anahtarlarını gereksiz hale getirecek. Ancak hepsi bu değil. Bir aracın dijital anahtarı istenirse indirilebilecek ve kişiler arasında paylaşılabilecek.

Bunun sağlayacağı imkanları hayal edin. Siz uzakta tatildeyken bile birisine aracınızı ödünç verebileceksiniz. Araç kiralama şirketleri yalnızca bir uygulamayla arabalarını Türkiye’nin her yerindeki insanlara kiralayabilecek.

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