Faaliyetlerini Facebook bünyesinde sürdüren, son yılların en popüler sosyal ağ platformlarından birisi olan Instagram yeni uygulaması IGTV‘yi San Francisco’da düzenlediği etkinlikte duyurdu. Instagram’ın yaratıcıları bu etkinlikte uygulama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Instagram şu anda tüm dünyada 1 milyar kullanıcıya ulaşmış durumda. 2010’da kullanıma açılan servis yenilikçi fotoğraf efektleri ve paylaşım olanaklarıyla kısa sürede ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. O dönemden bugüne dek çehresi hayli değişti ve zenginleşti.

Android ve iOS: IGTV Nedir, Nasıl Kullanılır?

Instagram’ın yeni projesi IGTV kullanıcılara kenarlarda siyah bant olmaksızın tam ekran, dikey formda video izleme imkanı sunuyor. Servisin her ne kadar ayrı bir Android ve iOS uygulaması olsa da Instagram kullanıcıları içerikleri Instagram uygulamasından da izleyebiliyor. Yani Instagram’daki 1 milyar kullanıcı bu uygulamayı yüklemeden de içeriklere göz atabiliyor.

Araç öncelikle kullanıcılara cihazlarını tam ekran ve dikey modda kullanabilme olanağı tanıyor. Günümüzün hayli geniş ekranlı akıllı telefonlarını yatay formda tek elle tutabilmek çok zor, o nedenle uygulamanın bu vaadi mutluluk verici. Ayrıca videolar Instagram’da olduğu gibi 1 dakika süreyle sınır değil, IGTV ile sınırlama 1 saate ulaşıyor.

Instagram’ın yeni uygulaması tıpkı bir televizyonu açar açmaz içeriklere kolayca ulaşır gibi videolara erişebileceğiniz bir ortam sağlıyor. Instagram’da takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarını bulmak için arama yapmak durumunda kalmıyorsunuz. Arayüzdeki “For You”, “Following”, “Popular” ve “Continue Watching” sekmelerinden yeni videolara kolayca ulaşabilirsiniz. Videoları beğenebilir, yorum yazabilir ve Direct ile arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Tıpkı TV gibi bu platform da kanallara sahip. Fakat burada kanallar yaratıcıların. Instagram’da bir kişiyi takip ettiğinizde IGTV kanalındaki içerikleri de görüyorsunuz. Herkes kanal sahibi olabiliyor; kendi IGTV videolarınızı uygulama aracılığıyla ya da web üzerinden yükleyerek kanalınızı oluşturabilirsiniz.

Instagram’ın ciddi kullanıcı kitlesi göz önünde bulundurulduğunda IGTV‘nin hayli ilgi görmesi olası. Instagram’ın yeni mobil uygulaması Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemi versiyonlu Android cihazlar ile iOS 9.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran mobil Apple cihazlara ücretsiz yüklenebiliyor.

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