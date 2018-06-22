MIUI 10 Beta ile Redmi Note 5 Pro’ya 1080p60 Desteği

MIUI 10 Beta‘nın Çin özel ROM’u Redmi Note 5 Pro için yeni bir video kayıt özelliği getiriyor. Güncelleme bir kez yüklendiğinde 1080p videolar 60 kare/saniye ile kaydedilebilir hale geliyor. XDA Developers tarafından doğrulanan bu bilgi ile özelliğin önümüzdeki aylarda herkesçe erişilebilir olacağını tahmin ediyoruz.

Redmi Note 5 Pro için 1080p60 Video Desteği Geldi

Redmi Note 5 Pro bu senenin ilk aylarında piyasaya sunulmuş ve telefonun video kayıt yeteneği o zamandan bu yana 1080p’de saniyede 30 kare ile sınırlıydı. Kullanıcılar cihazda root işlemi uygulayarak çözünürlüğü 4K’ya kadar yükselttiler. Fakat Xiaomi‘den bunun için resmi bir destek gelmedi. 60 kare/saniye her ne kadar geniş seçenekler sunsa da, 4K30 modunu görmeyi de bekliyoruz. Zira telefon bundan fazlasını yapabilecek güce sahip.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.