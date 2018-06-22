Panasonic Toughbook FZ-T1 Değiştirebilir Bataryayla Geliyor

Panasonic‘in Toughbook bilgisayarları dizüstülerden çok birer valizi andırıyor. Ne güzel ne de ucuzlar fakat o kadar dayanıklılar ki askeri kullanıma uygun oldukları yönünde reklamları yapılıyor. Firma birkaç sene önce Toughpad tabletlerini duyurmuştu ve şimdiyse aynı serinin telefonuyla karşı karşıyayız.

Panasonic Toughbook FZ-T1 aslında bir “telefon” değil. Basın onu “avuçiçi” olarak adlandırıyor. Bunun nedeni hem Wi-Fi hem de Wi-Fi/4G sürümlerinin olması. Cihaz Android 8.1 Oreo işletim sistemini çalıştırıyor. Bunun yanında Panasonic’in COMPASS 2.0‘ı var. Kendisi iş güvenliği ve iş yönetiminden sorumlu.

Avuçiçi cihazda bir barkod tarayıcısı bulunuyor. Hem kısa hem de uzun mesafelerde iyi çalışabiliyor. Önümüzdeki yıl mesafeyi otomatik algılayan bir aksesuarının tanıtılması bekleniyor.

Toughbook’da alışılmış IP68 ve MIL-STD-810G etiketleri mevcut. 1.5 metre yükseklikten bırakıldığında hasar almıyor ve -10 ile 50 derece sıcaklıklarda çalışabiliyor. 5 inç büyüklüğündeki ekran yağmurdan etkilenmiyor. Ekranı eldiven veya pasif kalemle kullanılabiliyor.

Panasonic Toughbook FZ-T1

Söz konusu ekran 720p çözünürlüğe sahip. Karşımızda üst seviye bir cihaz yok. Yonga seti Snapdragon 210 ve 2 GB RAM ile 16 GB dahili depolama alanı var. 8 MP kamera yine kimseyi etkilemeyecektir ancak Panasonic, dokümanları taramada yeterli olduğunu söylemiş.

Batarya cihaz çalışırken değiştirilebiliyor. Boşalan bataryayı çıkarıp, cihazı kapatmadan yenisini takabiliyorsunuz. Batarya kapasitesi bilinmiyor ancak 12 saat kullanım vaat ediliyor.

Garip gelebilir ancak Panasonic, cihazı “ince ve hafif” olarak tanımlamış. Ne kadar hafif bilmiyoruz fakat “240 gramın altında” olması bu tanımı biraz abartılı kılıyor olabilir.

Panasonic Toughbook FZ-T1 tüm Avrupa’da erişilebilir olacak. Wi-Fi’lı model ağustos’ta ve 4G’li model ise eylül ayında çıkış yapacak. Fiyatlar sırasıyla 1510 ve 1615 USD. En azından 3 yıl garanti verilmiş.

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