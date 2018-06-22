Samsung’dan Çığır Açacak Çerçevesiz Ekran Patenti

Bazı kullanıcılar vivo NEX‘de ya da Oppo’nun yeni Find X‘inde görülen çerçevelerden daha incelerine ihtiyaç duyulmadığını düşünebilir. Ancak her zaman daha iyisini hedefleyenler olacak. Samsung işte bu sınıfa giriyor. Firmanın aşırı ince çerçevelerde ortaya çıkan sorunları çözme gibi bir alışkanlığı var. Şirket bu anlamda yeni bir çerçevesiz ekran patenti almış.

Çerçevesiz Ekranlarda Yeni Bir Dönem Başlıyor

Samsung‘un bu soruna getirdiği çözüm bazı ufak ancak önemli farklılıklar dışında Huawei’in yaklaşımıyla oldukça benzer. Huawei yalnızca kenarlarda iki metal şerit kullanırken, Koreli dev dört tarafta birden kullanmış. Ancak hepsi bu değil. Metal şeritler bir yapışkanla değil manyetik bağlantılarla tutturuluyor.

Bu bağlantılar doğaları gereği dağılmaya daha elverişli gibi görünse de, aslında belirgin bir avantajları var. Eğer çerçevelerden biri hasar alırsa kullanıcı tarafından kolayca yenisiyle değiştirebiliyor. Patentte bu tasarımın sadece akıllı telefonlara değil ekranı bulunan tüm elektroniklere uygulanabileceği gösterilmiş. Bunlara dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler, vb. dahil. Uzun lafın kısası, çerçevesiz ekran döneminde yeni bir çağ açılıyor.

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