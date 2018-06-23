Chrome’un Android Sürümü Artık Makaleleri Otomatik İndirecek

Google, sevilen tarayıcısı Chrome‘un Android sürümüne yeni ve kullanışlı işlevler ekledi. Bunlar arasında web sayfalarının indirilmesine ve böylece çevrimdışı okunmasına yarayan ilginç bir özellik de var. Örneğin kullanıcıların okumaktan hoşlandıkları uzun haber makaleleri gibi. Ancak ilginç bir nokta var ki o da bunun otomatik olarak gerçekleştiği.

Chrome’un Android Sürümüne İlginç Özellik

Şirket bu yeni özelliği son blog yazısında kısaca açıklamış. Firma, siz bir Wi-Fi ağına bağlıyken tarayıcının ilgili makaleleri artık otomatik olarak indireceğini paylaşmış. Bu makaleler bulunduğunuz bölgedeki en popüler olanları arasından seçilecek. Eğer Chrome’a giriş yaparsanız, aynı zamanda tarama geçmişiniz göz önüne alınarak size özel makaleler gösterilecek. İndirilen içerik daha sonra telefonun internete bağlı değilken bile okunabilir olacak.

Google bu özellik ile en başta kendi Next Billion Users (NBU) marketini hedef aldığını ve işlevin 100’den fazla ülkede erişime açıldığını belirtmiş. Tek yapılması gereken Google Play mağazasına giderek tarayıcının yeni sürümünü indirmek olacak.

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