Huawei, GPU Turbo Teknolojisini Honor 10’a Getiriyor

Huawei bu ayın başlarında GPU Turbo isimli yeni teknolojisini duyurmuş ve aynı zamanda Honor Play akıllı telefonunu tanıtmıştı. Bu teknoloji ile bir telefonun güç tüketimi yüzde 30 azaltılırken grafik performansı yüzde 60‘a kadar yükseltilebiliyor.

Honor 10, GPU Turbo’ya Sahip Olmak Üzere

Tanıtım etkinliğinde firma teknolojinin herhangi bir cihazda gerekli yazılım ile kullanılabileceğinden bahsetmiş. Böylelikle şirketin diğer telefonlarının da, orta sınıftan üst sınıfa kadar bu özellikten faydalanacağını öngörüyoruz.

Ve şimdi gün yüzüne çıktı ki, Huawei yeni GPU Turbo teknolojisini Honor 10’a getirmek istiyor. Öyle ki şimdiden beta aşamasına adım atılmış.

Honor 10’a sahip olan kullanıcılar beta programına dahil olmak ve özelliği şimdiden test etmek isteyenler Çinli firmanın Huawei Pollen Club resmi forumuna giderek kayıt olabiliyor.

Teknoloji hali hazırda Honor 9i‘da sunuluyor ve Huawei Mate 10‘un beta testleri birkaç hafta önce başladı.

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