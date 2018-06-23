Samsung Galaxy S10’da Iris Tarayıcı Gidiyor, Ekran İçi Parmak İzi Sensörü ve Yüz Tanıma Geliyor

2019’un birinci çeyreğinde gelmeleri beklenen Koreli devin sıradaki amiral gemileri için Asya medyasından gelen ilginç bir haber var. Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus her ne kadar henüz çıkıştan çok uzak olsalar da şimdiden haklarında haberler alıyoruz.

Samsung Galaxy S10 ile İris Tarayıcısına Elveda

The Bell‘in haberine göre Samsung iris tarayıcısını bırakarak Note9‘u bu teknolojiyi kullanan son cihaz yapmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların bu taze bilgi üzerine pek de fazla göz yaşı dökmelerini beklemiyoruz. Zira iris sensörü kullanıldığı cihazlarda hiçbir zaman en etkili kilit açma yöntemi değildi. Apple’ın Face ID‘si bile daha isabetli ve hızlı sonuçlar vermesine karşın, kullanıcılar alışılmış parmak izi okuyucusunu kullanmaya devam ettiler.

Iris tarayıcısının kaldırılmasıyla Koreli devin birkaç dolar tasarruf edeceği ve bunun yerine yeni bir 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine yatırım yapması bekleniyor. Raporda şirketin teknolojinin geliştirilmesinde Mantis Vision isimli İsrail merkezli bir firma ile çalıştığı belirtilmiş.

İlginç olan Galaxy S10 ve S10 Plus’ın aynı zamanda alternatif bir biyometrik güvenlik seçeneği olarak ekran içi parmak izi okuyucusu da taşıyacak olması. Bu yıl söz konusu teknolojiye sahip bazı yeni cihazlar görmüştük. Bu nedenle Samsung’un bir alternatif üzerinde çalıştığını öngörmek pek de uçuk olmayacak.

Ekranın altındaki bu sensör ayrıca kan basıncı ve kalp ritmi ölçümlerinde de kullanılabilir. Ancak bunların çalışabilir hale getirilmesi daha fazla zaman alacağından Samsung söz konusu özellikleri Note10‘a saklayabilir.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.