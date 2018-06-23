Yeni OnePlus Güncellemesi Batarya Ömrünü Mahvediyor

OnePlus geride bıraktığımız saatlerde yeni bir OTA güncellemesi yayımladı. Hedef alınan telefonlar arasında OnePlus 3/3T, OnePlus 5/5T ve elbette yüklemeyi ilk alan OnePlus 6 var. Güncelleme ile Oxygen OS için küçük özellikler ve hata düzeltmeleri getiriliyor. Ancak bu OnePlus güncellemesi hakkında bilinmeyen bir şey daha var. O da kullanıcıların başını ağrıtan kısalan batarya ömrü.

OnePlus Güncellemesi Batarya Ömrünü Mahvediyor

OnePlus forumlarından bir üye Oxygen OS 5.1.6 ve Oxygen 5.1.8 güncellemelerinin ardından OnePlus 6’nın batarya ömrünün kısaldığını yazmış. Günlük kullanım alışkanlığının dışına çıkmadığını belirten üye, buna rağmen bataryasından yarı yarıya daha az performans aldığını belirtmiş. Aynı zamanda telefon yüzde 50’nin üzerindeyken bile garip bir şekilde kendini kapattığını söylemiş.

Küçük bir grup kullanıcı da kameralarının donduğundan şikayetçi olmuşlar. Her iki sorun da belli ki son güncellemeden kaynaklanıyor.

Şu an için kullanıcılar, ekranlarının eskisinden daha çok batarya tükettiğini söylüyorlar. Bu da son OTA ile gelen bir tür bug olabilir.

Sorunu düzeltecek güncellemenin yolda olduğunu umuyoruz. Ayrıca OnePlus 5 ve 5T kullanıcılarının da bu sorunları yaşayıp yaşamadığı ayrı bir merak konusu. Yoksa yalnızca OnePlus 6, 3 ve 3T ile mi sınırlı?

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