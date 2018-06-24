Alcatel 1x firmanın ürün gamındaki en uygun fiyatlı Android telefondu. Son gelişmeler bu durumun kısa süre içerisinde değişeceğini gösteriyor. Alcatel firması Android Go işletim sistemli yeni bir modeli kullanıma sunmaya hazırlanıyor, cihazın fiyatının 1x modelinden daha uygun seviyede olması bekleniyor.

Alcatel 1 En Uygun Fiyatlı Android Go’lu Akıllı Telefon Olabilir

Çin merkezli firmanın yeni akıllı telefonu Rusya’da boy gösterdi. Cihazın teknik özellikleri kısmen ortaya çıktı fakat fiyatıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Kutusundan Android Go işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihazın 5 inç genişlikli ekranı 18:9 en boy oranı ve 960 x 480 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekonomik bir model olduğu için ana kamerası 5 MP çözünürlük değeri sunuyor. Ön yüzde ise 2 MP selfie kamerası var.

MediaTek MT6739 yongaseti 1.3 GHz’de görev yapan dört adet işlemci çekirdeği barındırıyor. 1 GB RAM, 8 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, LTE desteği ve çift SIM özelliği hazır.

Altın, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan Alcatel 1 akıllı telefonun fiyatının duyurulması merakla bekleniyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.