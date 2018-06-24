Samsung Galaxy J7 Prime 2 Download Mode’a girme işlemi için ne yapmanız gerektiğine değiniyoruz.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 Download Mode’a Girme

Öncelikle güç tuşunu kullanarak Samsung Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonu kapatın.

Sonrasında Güç + Ana ekran + Ses azaltma tuşlarına basılı tutarak bekleyin. Samsung logosu belirdiğinde tuşları serbest bırakın.

Warning başlıklı bir ekran karşınıza geldiğinde ses artırma tuşuna bir kez basarak Download Mode’a geçiş yapabilirsiniz.

Bu ekranda geri gitmek ve akıllı telefonu yeniden başlatmak için ses azaltma tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefonda recovery moduna girme işlemine burada değinmiştik.

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