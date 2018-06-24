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Eğer bir işleminiz varsa onu tamamladıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmak için reboot system now seçeneğinin üzerine gelerek güç tuşuna basın.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 akıllı telefon recovery mode’a girecektir. Seçenekler arasında gezinmek için (aşağı – yukarı) ses tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu menüde Enter işlevi içinse güç tuşundan yararlanmanız gerekecek.

Ekranda Samsung logosu görünene dek bekleyin ve logoyu görünce tuşları bırakın. Ekranda “No command” mesajıyla birlikte Android logosunu görürseniz paniğe kapılmayın, bir süre bekleyin.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 Recovery Mode’a girme işlemi için ne yapmanız gerektiğine bakıyoruz.

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