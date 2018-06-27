Android ve iOS‘li akıllı telefonlarda bir Instagram hesabını sessize almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Sosyal medya platformları kullanıcıların başkalarıyla dilediği şekilde paylaşım yapmasına olanak tanıyor. Her sosyal ağ platformunda farklı paylaşım yöntemleri var. Kilit nokta benzer ilgi alanlarına sahip olan kullanıcıların birbirlerini takip etmeleri / arkadaş olarak eklemeleri. Instagram’da da durum farklı değil. Arkadaşlarınızı ve ilginizi çeken paylaşımlar yapan kullanıcıları takip ediyorsunuz.

Paylaşımlarını sevmediğiniz bazı kişileri arkadaşlığınız / kişisel bağlarınız nedeniyle takip listenizden çıkaramıyor olabilirsiniz. Bu noktaya devreye Instagram’ın Mute yani sessize alma özelliği giriyor. İlgili kişiyi takip listenizden çıkarmadan paylaşımlarını görmeme olanağına kavuşuyorsunuz. Bir Instagram hesabını sessize almak oldukça kolay.

Android ve iOS: Bir Instagram Hesabını Sessize Almak

Öncelikle akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını son versiyona güncelleyin. Yeni bir özellik olduğu için Instagram kullanıcılarının tümünde etkin olmayabilir, bir süre beklemeniz gerekebilir.

Instagram’da takip ettiğiniz bir hesabı sessize almak için uygulamayı açın ve akışı görüntüleyin. Sessize almak istediğiniz kişinin paylaşımını gördüğünüzde iletisinin sağ üst kısmında bulunan, üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Mute seçeneğini kullanın.

Sessize alma işlemini yalnızca paylaşımları için etkinleştirebileceğiniz gibi ilgili kişinin paylaşımları ve hikayelerini görmeme imkanına da sahipsiniz. Bir kişinin doğrudan profiline gidip yine sağ üst kısımda yer alan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunarak da Mute seçeneğine ulaşabilirsiniz.

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