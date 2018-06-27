Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda filigransız video oluşturmak ve düzenlemek için izlemeniz gereken aşamalara bakacağız. Video düzenleme için kullanılabilecek çok sayıda ücretsiz uygulama mevcut fakat bunların birçoğu oluşturduğunuz içeriğe watermark – filigran dahil ediyor. Ücretsiz kullanılabilen uygulamalar videolara bu şekilde filigran ekleyerek kendi reklam alanını açmış oluyor. Filigransız, temiz videolar için ücretli versiyonu edinmeniz isteniyor.

Neyse ki akıllı telefonunuzda video oluşturma / düzenleme için kullanabileceğiniz ve videonuza watermark – filigran eklemeyen ücretsiz bir çözüm mevcut. Uygulama ünlü Wondershare firması tarafından geliştirilmiş.

Android ve iOS: Filigransız Video Oluşturmak ve Düzenlemek

Uygulamanın adı Vlogit. Aracı Google Play – App Store uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’lar aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra çalıştırın. İlk ekranda Facebook, Twitter, Google hesabınızla oturum açabilir ya da oturum açmadan devam etmek için Explore As Guest‘i seçebilirsiniz.

Sağ alt kısımdaki From Library seçeneğine dokunun. Düzenlemek istediğiniz videoyu seçin. Birleştirmek ve düzenlemek için birden fazla video seçebilirsiniz.

Seçiminizi yaptıktan sonra sağ alt kısımda yer alan ok simgeli butonu kullanın.

Düzenleme seçenekleri karşınıza çıkacak. Metin – sticker ekleme, sesi – hızı değiştirme, videoya filtre uygulama, ses kaydı dahil etme gibi istenilen seçenekler mevcut.

Küçük ön izleme simgesinin üzerindeki kalem simgeli butona dokunarak video kırpma, bölme, ekran görüntüsü alma, kesme, döndürme, kopyalama gibi seçeneklere ulaşabilirsiniz. Yeni video eklemek için üst kısımdaki + simgeli butona dokunabilirsiniz.

İstediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra videoyu kaydetmek için sağ üst kısımdaki Export butonunu kullanın. Save To Camera Roll seçeneği videoyu galeriye kaydetme imkanı sağlıyor, dilerseniz bu ekrandaki seçenekler aracılığıyla videoyu doğrudan sosyal ağlarda da paylaşabiliyorsunuz.

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