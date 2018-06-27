Popüler sosyal ağ uygulaması Instagram’a görüntülü grup görüşmesi özelliği ve bir dizi yeni özellik dahil edilmiş durumda. Facebook’un sahibi olduğu popüler servis kısa bir süre önce 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu.

Instagram’a son dönemde sürekli olarak yeni özellikler kazandırılıyor. SimilarWeb’in ABD’de yaptığı bir araştırma ülkede yaşayan Instagram kullanıcılarının serviste geçtiğimiz yıl günde ortalama 29 dakika zaman harcarken sürenin bu yıl 55 dakikaya ulaştığını gösteriyor. Bu çarpıcı sonuç Instagram’ın neden sürekli olarak iyileştirildiğinin anlaşılması açısından önemli.

Instagram’a Görüntülü Grup Görüşmesi Özelliği ve Yeni Kamera Efektleri Geldi

Görüntülü grup sohbetleri özelliği Instagram’ın mobil uygulamalarına kazandırılmış durumda. Bir defada dört kişiye kadar grup konuşmaları gerçekleştirilebiliyor. Direct üzerinden, arayüzde sağ üst kısımda bulunan kamera simgeli butonun kullanılması yeterli oluyor. Android ve iOS cihazlar arasında sorunsuz çalışıyor.

Video görüşmesi sırasında görüntüyü küçültüp Instagram’da gezinmeye devam edebiliyorsunuz. Video, daha fazla kişi katıldıkça genişliyor ve grup dizisinde aktif bir sohbet varsa kamera simgesi sizi bilgilendirmek için maviye dönüyor. Eğer isterseniz katılabiliyorsunuz. Görüntülü sohbetler için uzunluk sınırı bulunmuyor.

Direct üzerinden iletişim kurduğunuz herkesle bağlantı yapabiliyorsunuz. Engellediğiniz kişiler sizinle görüntülü konuşma içerisinde olamıyor.

Explore sekmesi Topic Channels ile yenileniyor. Burada ilgilendiğiniz konularla ilgili yayınları keşfetmenin daha iyi yolları sunuluyor. Explore’da yayınlarda nasıl gezineceğiniz konusunda daha bilinçli olmanız sağlanıyor. Üst kısımdaki tepsi, sekmeleri açtığınızda ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış yayınların karışımını içeren bir For You kanalı da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş kanalları gösteriyor.

Son olarak Ariana Grande, Buzzfeed, Liza Koshy, Baby Ariel ve NBA’i sevenler için yeni kamera efektleri var. Kameranızda yeni efektleri görebilmek için bu hesapları takip etmeniz gerekiyor.

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