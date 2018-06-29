Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla IGTV’ye video yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Instagram kısa süre önce yeni önemli servisi IGTV’yi duyurdu. Instagram kullanıcıları IGTV ile 60 dakikaya kadar uzunluktaki videoları yayınlama imkanına kavuşuyor. Instagram’daki mevcut 15 saniyelik video ve hikayeler için 60 saniyelik video kısıtlaması düşünüldüğünde şüphesiz mühim bir adım.

Bu küçük rehberimizde IGTV’ye video yüklemek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz ama öncelikle birkaç önemli noktaya değinmek istiyoruz. IGTV’de yalnızca doğrulanmış hesaplar 60 dakikaya kadar uzunluktaki videoları paylaşabiliyor. Diğerleri için limit 10 dakika. Aynı zamanda 10 dakikadan daha uzun süreli videolar uygulamadan yüklenemiyor. Bunun için servisin web sitesini kullanmak gerekiyor.

IGTV’de kanal oluşturmak için ne yapılması gerektiğine burada değinmiştik. IGTV kanalınız yoksa öncelikle kanalınızı oluşturmalısınız.

Android ve iOS: IGTV’ye Video Yüklemek

IGTV’ye video yüklemek için IGTV ya da Instagram uygulamasını veya Instagram web sitesini kullanabilirsiniz.

IGTV Uygulamasını Kullanarak

IGTV uygulamasını Google Play veya App Store mağazasından akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve Instagram hesabınızla oturum açın.

IGTV kanalınızı açtıysanız arayüzde Instagram profil avatarınız belirecektir, ona dokunun.

Sağ kısımdaki + butonuna ya da alt kısımdaki Upload Video seçeneğine dokunun.

Galeriden dilediğiniz bir videoyu seçin ve Next ile devam edin.

Paylaşıma bir başlık ve açıklama girin. Videonun kapak görselini değiştirebiliyorsunuz.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Post butonunu kullanmanız yeterli olacaktır.

IGTV Uygulamasını Kullanarak

Instagram uygulamasını açın ve arayüzde sağ üst kısımda bulunan IGTV butonunu kullanın. Ardından üst kısımdaki aşamaları 3. satırdan itibaren izleyebilirsiniz.

Web Arayüzünü Kullanarak

Instagram web sitesine erişin ve kullanıcı hesabınızla oturum açın.

Sağ üst kısımdaki profil simgenize tıklayarak profil sayfanıza erişin.

IGTV sekmesini görüntüleyin ve Upload butonuna tıklayın.

Video dosyasını bilgisayarınızın sabit diskinden seçebilir; videoya başlık, açıklama ve kapak görseli ayarlayabilirsiniz. Son olarak Post butonuna tıklamanız gerekmekte.

Gördüğünüz gibi IGTV kanalınıza video yüklemek için IGTV – Instagram’ın Android – iOS uygulamalarını ya da Instagram web arayüzünü tercih edebiliyorsunuz.

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