Honor Note 10, 6.9 inç Super AMOLED Ekranla Geliyor

Fotoğraflar “Ravel” kod adına sahip bir Honor cihazı için 6.9 inç büyüklüğünde AMOLED ekranların sipariş edildiğini gösteriyor. Hatırlayacağınız gibi, 2016’da Honor 8’in Honor Note 8 adında AMOLED panelli bir versiyonu piyasaya sunulmuştu. Ancak Note 9 hiçbir zaman gün yüzüne çıkarılmadı.

Şirket şimdi Note ailesini yenilemek istiyor. Zira şirketin başkanı bir süre önce Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda Honor 10’un büyük bir versiyonunu uzun süredir kullandığını ve tutmasının oldukça rahat olduğunu söylemişti. Bu da bahsettiğimiz gizemli büyük ekranlı Honor telefonunun ta kendisi olabilir.

Ne yazık ki Honor Note 10 ile ilgili her şey şimdilik gizemini koruyor. Yine de kardeşi Honor 10 gibi HiSilicon Kirin 970 yonga setiyle geleceğini öngörürsek muhtemelen yanılmış olmayız.

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