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Honor Note 10, 6.9 inç Super AMOLED Ekranla Geliyor

Honor Note 10

Ortaya çıkan son raporlar Huawei‘in ekim ayında çıkarması beklenen Mate 20 akıllı telefonunda 6.9 inç büyüklüğünde Samsung Super AMOLED panellerini kullanacağını göstermişti. Ancak şimdi gelen bir sızıntıya bakılırsa Honor’ın bu hikayeye eklemek istediği bazı yeni şeyler var. Örneğin, Honor Note 10 gibi.

Honor Note 10 ve 6.9 inç Super AMOLED Ekran

Fotoğraflar “Ravel” kod adına sahip bir Honor cihazı için 6.9 inç büyüklüğünde AMOLED ekranların sipariş edildiğini gösteriyor. Hatırlayacağınız gibi, 2016’da Honor 8’in Honor Note 8 adında AMOLED panelli bir versiyonu piyasaya sunulmuştu. Ancak Note 9 hiçbir zaman gün yüzüne çıkarılmadı.

Şirket şimdi Note ailesini yenilemek istiyor. Zira şirketin başkanı bir süre önce Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda Honor 10’un büyük bir versiyonunu uzun süredir kullandığını ve tutmasının oldukça rahat olduğunu söylemişti. Bu da bahsettiğimiz gizemli büyük ekranlı Honor telefonunun ta kendisi olabilir.

Ne yazık ki Honor Note 10 ile ilgili her şey şimdilik gizemini koruyor. Yine de kardeşi Honor 10 gibi HiSilicon Kirin 970 yonga setiyle geleceğini öngörürsek muhtemelen yanılmış olmayız.

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