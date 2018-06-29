Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2016 yılında satışa sunduğu altı akıllı telefon modeli ve Kasım 2015’te kullanıcılarla buluşturduğu Mate 8’e EMUI 8.0 güncellemesini dağıtmaya hazırlanıyor. Güncelleme listesi Honor 8, Honor V8, Honor Note 8, Honor 6X, amiral gemisi konumundaki Huawei P9 ve onun daha büyük ekranlı versiyonu P9 Plus ile tamamlanmış oluyor.

Huawei’nin Yedi Akıllı Telefon Modeli EMUI 8.0 Güncellemesine Kavuşuyor

EMUI 8.0 arayüzü iyileştirilmiş pil ömrü ve performans optimizasyonu için akıllı CPU kullanımı yetenekleriyle geliyor. Yeni kullanıcı arayüzü aynı zamanla anlık çeviri, fotoğraf sahnesi algılama, rafine bir görünüm sunuyor. Honor 6X, Android Oreo güncellemesini alan onuncu Huawei cihazı olacak.

Çin merkezli kaynaklara göre güncellemeyi elle yüklemeyi tercih edecek ilk 20.000 kullanıcı beta testçisi olacak. Güncelleme tüm sorunlardan arındırıldığında diğer kullanıcılara da ulaştırılmaya başlanacak.

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