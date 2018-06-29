Popüler sosyal ağ uygulaması Instagram‘la görüntülü grup görüşmesi yapmak için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Kısa süre önce video paylaşım odaklı IGTV hizmetini duyuran Instagram Haziran 2018 itibariyle yenilikler sunmaya hız kesmeden devam ediyor. Servise şimdi de Instagram Direct Messages aracılığıyla görüntülü grup konuşması yapma özelliği kazandırılmış durumda. Bu özellik WhatsApp ve Snapchat’te zaten mevcuttu, trene nihayet Instagram da atlamış oldu.

Instagram’da maksimum dört kişiye kadar görüntülü grup sohbetleri yapma imkanı sunuluyor. Aşamalar Android ve iOS uygulamasında izlenebiliyor. Tabii öncelikle -henüz oluşturmadıysanız- Instagram DM grubunuzun olması lazım, Instagram’da özel mesaj grubu oluşturma işlemine daha önce burada değinmiştik.

Instagram: Görüntülü Grup Görüşmesi Yapmak

Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve Instagram DM’lerinize gidin. Bunun için bildiğiniz gibi uygulama arayüzündeki kağıttan uçak simgeli butona dokunmanız gerekiyor.

Buradan görüntülü konuşma yapmak istediğiniz arkadaşlarınızın bulunduğu DM grubuna dokunun.

Arayüzde sağ üst kısımda yer alan kamera simgeli butonu kullanın. Görüntülü görüşme çağrısını alan arkadaşlarınız çağrı ekranındaki kamera simgesinden yukarı doğru kaydırma yaparak çağrınıza cevap verebilecektir.

Görüntü ekrana tam olarak yayılıyor. Arama ekranını minimize etmek ve Instagram’ı paylaşımlara göz atma, mesajlaşma için kullanmak ya da diğer uygulamalara erişmek için arayüzde sol üst kısımda bulunan butona dokunabilirsiniz.

Arama sırasında kendi ses ya da görüntünüzü devre dışı bırakmak için alt kısımdaki ses ve video simgelerini kullanabilirsiniz.

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