Motorola One Cam Arka Kapağıyla Ortaya Çıktı

Motorola, Şikago’daki merkezinde 2 Ağustos‘ta önemli bir etkinlik düzenleneceği duyurusunu yaptı. Bu etkinlikte birçok kaynak Moto Z3 ile hali hazırda sızdırılan Motorola One Power akıllı telefonunun tanıtılmasını bekliyor. Ancak üçüncü bir cihaz ihtimali de söz konusu.

Bugün ortaya çıkan yeni görseller bizlere yaklaşan Motorola One hakkında bazı ilginç bilgiler veriyor. Bunları aşağıda yer alan işlenmiş görüntülerden çıkarıyoruz.

Motorola One ve Cam Arka Kapağı

Bu cihazın One Power‘dan daha küçük olacağı söyleniyor. Tabii bunun daha kompakt mı yoksa daha küçük ekranlı mı olacağı anlamına geldiğini henüz bilmiyoruz. Cihazlar önden bakıldığında oldukça benzerler. Ekrandaki çentik ve diğer tüm detaylar (One Power’ın çene kısmı daha küçük) aynı. Aşağıda cihazların kıyaslandığı bir kare var.

Motorola One’ın arka kapağı tamamen camken, One Power metal bir yüzeye sahip. Çift kamera tasarımında da farklılıklar var. One’da çift tonlu LED flaş yer alırken One Power’da bu tek adetle sınırlı. One önce siyah ve beyaz renklerle gelecek ve ardından bu renklere farklı yeni tonlar da eklenecek.

Bu noktada kesinleşen bir şey var ki Motorola artık yeni bir akıllı telefon ailesi üzerinde çalışıyor. Bu cihazlarda kullanılan One ismi açık şekilde Android One işletim sistemini çalıştıracaklarını işaret ediyor. Bu da temiz bir Google yazılım deneyimi ve hızlı işletim sistemi güncellemeleri demek.

İddialara bakılırsa One Power, 3780 mAh bir bataryayla gelebilir. Power marka adıyla kastedilen şey muhtemelen bu. Diğer taraftan One, daha küçük bir pile sahip olacak ve bu nedenle daha ince olması ihtimali söz konusu.

