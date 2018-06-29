OnePlus 6 Batarya Sorunu HydrogenOS 5.1.10 ile Çözüldü

Her ne kadar OnePlus 6‘ya getirilen son iki güncelleme piyasaya sunulan yeni sürümlerdeki bazı kronik sorunları çözmüş olsa da, birkaç önemli şeyi de resmen mahvetti. Bunlar arasında oyunlardaki hatalı en/boy oranı ve telefonun kapanması vardı. Ancak hepsi bu değil.

OnePlus 6 Batarya Sorunu Çözüldü

Önceden olduğu gibi Çin’deki HydrogenOS, yenilikleri uluslararası Oxygen OS sürümünden önce alıyor. Bu iyileştirmelerin yakında tüm dünyaya sunulması bekleniyor. Rapor edildiğine göre yeni güncelleme oyunlara dayalı bazı problemleri çözüyor. Bunlar somatosensör hareketleri ve bataryanın daha hızlı tükenmesi olarak sıralanıyor.

Ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla Google çeviriden yardım alınmış ve iyi bir iş başarılmış. Ancak ne yazık ki tüm düzeltmeler ve iyileştirmelere yer verilmemiş.

Telefonun 18:9 en boy oranının bazı oyunlarda uygulanmaması gibi bir şikayet söz konusuydu. Bu can sıkıcı sorunun icabına bakılmış. Aynı zamanda ekran hassasiyeti düşürülerek istenmeyen dokunmalardan kaçınılması sağlanmış. Çift dokunarak uyanma özelliği de iyileştirilerek bunların daha isabetli şekilde yakalanması başarılmış.

Her ne kadar değişim günlüğünde “genel düzeltmeler ve iyileştirmeler” denilse de, Çinli kullanıcılar OTA güncellemesinin ardından cihazlarının batarya ömrünün eskiye döndüğünü belirtmiş.

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